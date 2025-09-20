Journées européennes du patrimoine Ville de Saint-Louis Saint-Louis

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

La ville de Saint-Louis vous invite à son rendez-vous annuel des Journées européennes du Patrimoine pour rencontrer les bénévoles de l’association de la Petite Camargue Alsacienne et découvrir toutes ses richesses. La Maison du Patrimoine vous invite à une nouvelle exposition qui mettra en lumière le photographe de presse Eugène Groellin. Un travail en image qui couvre presque six décennies. L’entrée est libre, c’est l’histoire qui invite.

Cette année, à Saint-Louis, l’échange, la mobilité et la transmission seront au cœur de ces nouvelles Journées européennes du patrimoine, lesquelles constituent toujours une passerelle unique afin d’explorer avec le public le patrimoine qui nous entoure.

Hôtel de Ville Exposition Une vie une œuvre, par Céléstin Meder

Samedi 21 septembre de 10 h à 12 h et dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h, à l’Hôtel de Ville.

Jeu de piste au cœur de Saint-Louis

Participez à jeu de piste numérique et découvrez les édifices et patrimoines oubliés du centre-ville de Saint-Louis. Circuit d’1h30 environ, avec plus d’une vingtaine de missions à accomplir !

Départ le samedi 21 septembre 2024 à 9h30 au parc Trimbach (munis de vos smartphones) et arrivée à l’Hôtel de ville vers 11 h.

Parcours accessible gratuitement durant les JEP (du 20 au 22 septembre) via l’application Explorama.

Petite Camargue alsacienne

Profitez de ce rendez-vous annuel pour rencontrer les bénévoles de l’association, découvrir les richesses de la Petite Camargue et son histoire. Au programme ateliers, expositions, buvette, restauration, visite guidée de la pisciculture et beaucoup de convivialité.

Dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h, entrée libre.

Maison du patrimoine Exposition Georges Forlen, une vie, une œuvre

La Société d’Histoire de Saint-Louis-Les Amis du Patrimoine, avec le concours des Archives Municipales de Saint-Louis, rendent hommage, à l’homme, au pédagogue, à l’aquarelliste et à l’historien Georges Forlen.

Venez découvrir ses nombreuses aquarelles représentant bien entendu Saint Louis, la Région Frontalière et le Sundgau.

Dimanche 22 septembre de 14 h à 18 h, entrée libre. 0 .

21 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 47 culture@ville-saint-louis.fr

English :

The town of Saint-Louis invites you to its annual European Heritage Days event, where you can meet volunteers from the Petite Camargue Alsacienne association and discover all its riches. The Maison du Patrimoine invites you to a new exhibition highlighting the work of press photographer Eugène Groellin. His work covers almost six decades. Admission is free, it’s the story that invites you.

German :

Die Stadt Saint-Louis lädt Sie zu ihrem jährlichen Treffen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ein, um die Freiwilligen des Vereins der Petite Camargue Alsacienne zu treffen und all ihre Reichtümer zu entdecken. Das Maison du Patrimoine lädt Sie zu einer neuen Ausstellung ein, die den Pressefotografen Eugène Groellin in den Mittelpunkt stellt. Eine Arbeit in Bildern, die fast sechs Jahrzehnte umfasst. Der Eintritt ist frei, es ist die Geschichte, die einlädt.

Italiano :

La città di Saint-Louis vi invita all’evento annuale delle Giornate Europee del Patrimonio, dove potrete incontrare i volontari dell’associazione Petite Camargue Alsacienne e scoprire tutte le sue ricchezze. La Maison du Patrimoine vi invita a una nuova mostra con il fotografo della stampa Eugène Groellin. Il suo lavoro copre quasi sei decenni. L’ingresso è gratuito, è la storia che invita.

Espanol :

La ciudad de Saint-Louis le invita a su cita anual con las Jornadas Europeas del Patrimonio, donde podrá conocer a los voluntarios de la asociación Petite Camargue Alsacienne y descubrir todas sus riquezas. La Maison du Patrimoine le invita a una nueva exposición del fotógrafo de prensa Eugène Groellin. Su obra abarca casi seis décadas. La entrada es gratuita, es la historia la que invita.

