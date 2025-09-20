Journées Européennes du Patrimoine Ville-sous-la-Ferté

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

• Visites guidées thématiques samedi et dimanche:

Visite générale: à 10h, 11h30, 14h, 15h (+15h30 dimanche), et 16h30.

Visite thématique « Quartier disciplinaire »: à 10h30, 13h, 14h30, 16h et 17h.

Visite du chantier: à 11h, 13h30 et 15h30.

Durée des visites: environ 1h30

Tarifs: 5€ par personne, gratuit pour les moins de 25 ans

Réservation fortement recommandée

• Rencontres d’artistes

Venez profiter des derniers jours de l’exposition “Libre artiste au-delà des grilles, les couleurs et les mots vagabondent” au Pavillon des Enfants. Dimanche, les artistes Nathalie ISSELIN-ANDRIST et Lydie HERBELOT présenteront leurs œuvres et échangeront avec vous.

Accès libre et gratuit

• Projection d’épisodes de la série Zonz, tournée dans la Maison centrale de Clairvaux en 2024

Samedi et dimanche à 10h et 15h

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles Hostellerie des Dames .

Abbaye de Clairvaux Ville-sous-la-Ferté 10310 Aube Grand Est +33 3 25 27 52 55 abbaye.clairvaux@orange.fr

