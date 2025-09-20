JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE ARCHITECTURALE DE LA CAMINADE, COOPÉRATIVE HABITANTE Lodève

Lodève, le collectif de la Caminade et l’architecte vous présentent une coopérative d’habitat co-construite réflexion sur les usages, définition des espaces, choix des matériaux… Une immersion dans une démarche collaborative au service d’un habitat sur mesure.

Un projet, un collectif, un architecte l’agence Datcha architecture place les usages au coeur de leur projet d’architecture, vecteur de formes et d’espaces. C’est donc tout naturellement qu’elle accompagne deux collectifs habitants à Lodève. Le collectif et l’architecte Thomas Nougaret vous présenteront le projet de la coopérative de la Caminade, de la définition de ses espaces au choix des matériaux pour vous transmettre la spécificité d’un projet co-produit.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

English :

In Lodève, the Caminade collective and the architect present a co-constructed housing cooperative, with a focus on uses, definition of spaces and choice of materials Immerse yourself in a collaborative approach to tailor-made housing.

German :

In Lodève stellen Ihnen das Kollektiv von La Caminade und der Architekt eine co-konstruierte Wohngenossenschaft vor: Überlegungen zur Nutzung, Definition der Räume, Auswahl der Materialien? Ein Eintauchen in einen kollaborativen Prozess im Dienste eines maßgeschneiderten Wohnraums.

Italiano :

A Lodève, il collettivo Caminade e l’architetto presentano una cooperativa abitativa co-costruita, con particolare attenzione agli usi, alla definizione degli spazi e alla scelta dei materiali Immergetevi in un approccio collaborativo a un’abitazione su misura.

Espanol :

En Lodève, el colectivo Caminade y el arquitecto presentan una cooperativa de viviendas co-construida, centrada en los usos, la definición de los espacios y la elección de los materiales Sumérgete en un enfoque colaborativo de la vivienda a medida.

