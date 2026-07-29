Informations pratiques

Iffendic

Journées Européennes du Patrimoine Visite, atelier archéo et concert au Domaine de Boutavent

Domaine de Boutavent Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Montfort Communauté ouvre les portes du site naturel et archéologique du domaine de Boutavent. Depuis plusieurs années, l’ancien château fait l’objet de recherches archéologiques pour permettre une meilleure compréhension de l’histoire du site et une mise en valeur des vestiges. Des travaux de restauration font peu à peu apparaître de nouvelles structures.

Au programme

De 14h à 18h

– Visite guidée du site archéologique avec l’équipe de recherches (départ des visites toutes les 30 min)

– Atelier fouille pour les enfants

– Exposition de mobilier archéologique

A 18h30 Concert dans les vestiges du château (amener votre siège), par le duo Brüme.

Un duo qui aime jouer, explorer… et vous emmener vers un ailleurs. Ici la voix est reine. Elle raconte sans mots, invente des paysages, joue avec les rythmes et les harmonies. Au cœur de ce voyage, les voix se laissent porter par la harpe, le tambour, la shruti box. Par moments, une improvisation live prend vie, la danse s’invite, les sons prennent des directions inattendus… Ensemble, ils tissent une fresque musicale sensible, joyeuse et un brin décalé.

Portes ouvertes sur le site à partir de 14h

Entrée libre et gratuite. .

Domaine de Boutavent Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite, atelier archéo et concert au Domaine de Boutavent Iffendic a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Montfort Communauté