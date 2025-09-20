Journées européennes du patrimoine Visite aux chandelles Château de Careil Guérande

Journées européennes du patrimoine Visite aux chandelles Château de Careil Guérande samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Visite aux chandelles

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château de Careil vous propose une visite aux chandelles pour découvrir l’histoire de ce monument autrement. .

Château de Careil 33 rue du Château de Careil Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 37 00 68 chateau@careil.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite aux chandelles Guérande a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44