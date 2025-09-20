JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE COMENTÉE DU VILLAGE Viols-le-Fort

L’association Sauvegarde de Saint-Étienne propose une visite guidée de l’église et de ses vestiges médiévaux. Pour la cinquième année, ce patrimoine est ouvert au public, avec possibilité de prolonger la découverte par les remparts et sites préhistoriques voisins.

L'association Sauvegarde de Saint-Étienne propose une visite guidée gratuite d'environ 30 minutes de l'église et de ses vestiges médiévaux. Pour la cinquième année, ce patrimoine est ouvert au public, avec possibilité de prolonger la découverte par les remparts et sites préhistoriques voisins.

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 01 86

English :

The Sauvegarde de Saint-Étienne association offers a guided tour of the church and its medieval remains. For the fifth year, this heritage site is open to the public, with the possibility of extending the tour to the nearby ramparts and prehistoric sites.

German :

Der Verein Sauvegarde de Saint-Étienne bietet eine geführte Besichtigung der Kirche und ihrer mittelalterlichen Überreste an. Im fünften Jahr ist dieses Erbe für die Öffentlichkeit zugänglich, wobei die Möglichkeit besteht, die Entdeckung durch die nahe gelegenen Stadtmauern und prähistorischen Stätten zu verlängern.

Italiano :

L’associazione Sauvegarde de Saint-Étienne propone una visita guidata della chiesa e dei suoi resti medievali. Per il quinto anno, questo patrimonio è aperto al pubblico, con la possibilità di estendere la visita ai vicini bastioni e ai siti preistorici.

Espanol :

La asociación Sauvegarde de Saint-Étienne propone una visita guiada de la iglesia y sus vestigios medievales. Por quinto año, este sitio patrimonial está abierto al público, con la posibilidad de ampliar la visita a las murallas y los yacimientos prehistóricos cercanos.

