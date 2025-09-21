Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée à la découverte de nos quartiers, le bois du clocher Saint-Palais-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée à la découverte de nos quartiers, le bois du clocher Saint-Palais-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée à la découverte de nos quartiers, le bois du clocher
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
.
Place de l’Océan Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 s.magrenon@royanatlantique.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée à la découverte de nos quartiers, le bois du clocher Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par Royan Atlantique