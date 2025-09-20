Journées européennes du Patrimoine | Visite commentée dans Falaise Rue de la Roche Falaise

Rue de la Roche Parking des Bercagnes Falaise Calvados

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite commentée de l’exposition « Le val d’Ante au fil de l’eau », par l’Association Falaise Patrimoine.

Partez à la découverte d’une ancienne teinturerie habituellement fermée au public.

Rendez-vous au Parking des Bercagnes .

Rue de la Roche Parking des Bercagnes Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

English : Journées européennes du Patrimoine | Visite commentée dans Falaise

Guided tour of the exhibition « Le val d’Ante au fil de l’eau », by the Association Falaise Patrimoine.

Discover a former dyeing plant usually closed to the public.

German : Journées européennes du Patrimoine | Visite commentée dans Falaise

Kommentierte Besichtigung der Ausstellung « Le val d’Ante au fil de l’eau » (Das Ante-Tal im Lauf des Wassers) durch die Association Falaise Patrimoine (Verein für das Kulturerbe von Falaise).

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in einer ehemaligen Färberei, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.

Italiano :

Visita guidata alla mostra « Le val d’Ante au fil de l’eau », a cura dell’Association Falaise Patrimoine.

Scoprite un’antica tintoria solitamente chiusa al pubblico.

Espanol :

Visita guiada a la exposición « Le val d’Ante au fil de l’eau », de la Association Falaise Patrimoine.

Descubra una antigua fábrica de tintes que suele estar cerrada al público.

