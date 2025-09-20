Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon Cancon

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon Cancon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon

Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Partez à la découverte du quartier haut et des ruines du château de Cancon accompagnés de Marie-Claude Eguimendia, raconteuse de de pays.

Partez à la découverte du quartier haut et des ruines du château de Cancon accompagnés de Marie-Claude Eguimendia, raconteuse de de pays. .

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine eguiclaude@gmail.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon

Join Marie-Claude Eguimendia, a local storyteller, on a tour of Cancon’s upper quarter and castle ruins.

German : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon

Entdecken Sie das Oberviertel und die Ruinen des Schlosses von Cancon in Begleitung von Marie-Claude Eguimendia, einer Erzählerin aus dem Land.

Italiano :

Unitevi a Marie-Claude Eguimendia, una narratrice locale, per un tour del quartiere superiore e delle rovine del castello di Cancon.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon

Acompañe a Marie-Claude Eguimendia, narradora local, en una visita por el barrio alto y las ruinas del castillo de Cancon.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de Cancon Cancon a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Coeur de Bastides