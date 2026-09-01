Informations pratiques

Champagnac-de-Belair

Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair

Ancienne gare Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Promenade commentée de Champagnac-de-Belair. Départ à 10h30 et à 14h. Rendez-vous à l’ancienne gare. Gratuit.

Promenade commentée de Champagnac-de-Belair. Départ à 10h30 et à 14h. Rendez-vous à l’ancienne gare. Gratuit. .

Ancienne gare Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 72 69 33

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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair

Guided walking tour of Champagnac-de-Belair. Starts at 10:30 a.m. and 2:00 p.m. Meet at the old train station. Free.

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-09-06 par Val de Dronne