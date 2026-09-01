Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair
samedi 19 septembre 2026 · Champagnac-de-Belair
Informations pratiques
Champagnac-de-Belair
Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair
Ancienne gare Champagnac-de-Belair Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Promenade commentée de Champagnac-de-Belair. Départ à 10h30 et à 14h. Rendez-vous à l’ancienne gare. Gratuit.
Promenade commentée de Champagnac-de-Belair. Départ à 10h30 et à 14h. Rendez-vous à l’ancienne gare. Gratuit. .
Ancienne gare Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 72 69 33
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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair
Guided walking tour of Champagnac-de-Belair. Starts at 10:30 a.m. and 2:00 p.m. Meet at the old train station. Free.
L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée de Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-09-06 par Val de Dronne