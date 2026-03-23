Journées européennes du patrimoine Visite commentée de La Carneille RDV Halle au beurre Athis-Val de Rouvre

Journées européennes du patrimoine Visite commentée de La Carneille

RDV Halle au beurre La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, Claude Guibout vous propose de découvrir le village historique de La Carneille.

Venez découvrir La Carneille, son histoire très ancienne, fortement marquée par la Grande Histoire, comme la guerre de 100 ans, les guerres de religion, la Révolution, l’ère industrielle. Vous y découvrirez le charme des cavées, de la vallée de la Gine, de la végétation, associées aux traces importantes de son passé, inscrites dans la pierre et sa géographie.

Rendez-vous sous la halle au beurre. .

RDV Halle au beurre La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13

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English : Journées européennes du patrimoine Visite commentée de La Carneille

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite commentée de La Carneille Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-03-23 par Flers agglo