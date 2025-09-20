Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine Cité du Gué-plat Dompierre

Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine

Cité du Gué-plat 61450 Dompierre Orne

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Présentation de l’architecture et de l’histoire des cités minières, et témoignages d’anciens mineurs ou enfants de mineurs.

Plusieurs visites au cours de l’après-midi.

RDV à 14h30 à la salle des fêtes du Gué Plat. .

Cité du Gué-plat 61450 Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

