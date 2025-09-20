Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine Cité du Gué-plat Dompierre
Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine Cité du Gué-plat Dompierre samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine
Cité du Gué-plat 61450 Dompierre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Présentation de l’architecture et de l’histoire des cités minières, et témoignages d’anciens mineurs ou enfants de mineurs.
Plusieurs visites au cours de l’après-midi.
RDV à 14h30 à la salle des fêtes du Gué Plat. .
Cité du Gué-plat 61450 Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr
English : Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite commentée de la cité de la mine Dompierre a été mis à jour le 2025-09-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne