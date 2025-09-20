Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de la Collégiale et sa crypte (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées de la Collégiale Saint Martin et sa crypte son proposées par l’équipe de l’accueil le samedi 20 septembre de 10h à 12h et de 13h à 19h et dimanche 21 septembre de 9h à 10h30 et de 13h à 19h. .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

