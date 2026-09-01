Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie Mairie Sallebœuf

Informations pratiques

Sallebœuf

Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie

Mairie 3 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Sallebœuf ouvre exceptionnellement ses portes au public. Accompagnés par un élu, partez à la découverte des coulisses de la mairie lors d’une visite commentée du rez-de-chaussée et de l’étage. Vous en apprendrez davantage sur l’organisation de la collectivité, ses missions au service des habitants et l’histoire de ce bâtiment au fil des siècles. La visite permettra également de découvrir une sélection d’archives communales, dont certains documents remontent à l’époque napoléonienne, précieux témoins de l’histoire de Sallebœuf. Les plus jeunes pourront suivre un parcours ludique grâce à un livret-jeux adapté à leur âge, proposé en deux versions : une pour les moins de 6 ans et une pour les enfants de 6 ans et plus. À l’issue de la visite, ils recevront leur Diplôme du Petit Citoyen de Sallebœuf. .

Mairie 3 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33

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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie Sallebœuf a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers