Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie Mairie Sallebœuf
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Sallebœuf
Informations pratiques
Sallebœuf
Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie
Mairie 3 Avenue de la Tour Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie de Sallebœuf ouvre exceptionnellement ses portes au public. Accompagnés par un élu, partez à la découverte des coulisses de la mairie lors d’une visite commentée du rez-de-chaussée et de l’étage. Vous en apprendrez davantage sur l’organisation de la collectivité, ses missions au service des habitants et l’histoire de ce bâtiment au fil des siècles. La visite permettra également de découvrir une sélection d’archives communales, dont certains documents remontent à l’époque napoléonienne, précieux témoins de l’histoire de Sallebœuf. Les plus jeunes pourront suivre un parcours ludique grâce à un livret-jeux adapté à leur âge, proposé en deux versions : une pour les moins de 6 ans et une pour les enfants de 6 ans et plus. À l’issue de la visite, ils recevront leur Diplôme du Petit Citoyen de Sallebœuf. .
Mairie 3 Avenue de la Tour Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 21 33
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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie
L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée de la Mairie Sallebœuf a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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