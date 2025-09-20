JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON GARONNE MAISON GARONNE Cazères

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Fleuve symbole du territoire, la Garonne est une richesse à partager, un patrimoine à connaître, un avenir à préserver. Venez en apprendre d’avantage lors d’une visite commentée !

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

MAISON GARONNE 2 Rue du Quai Notre-Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00

English :

A river that symbolizes the region, the Garonne is an asset to be shared, a heritage to be discovered and a future to be preserved. Come and learn more on a guided tour!

German :

Die Garonne, der Symbolfluss der Region, ist ein Reichtum, den es zu teilen gilt, ein Erbe, das es zu kennen gilt, und eine Zukunft, die es zu bewahren gilt. Erfahren Sie mehr darüber bei einem geführten Rundgang!

Italiano :

Fiume simbolo della regione, la Garonna è un bene da condividere, un patrimonio da scoprire e un futuro da preservare. Venite a scoprirlo con una visita guidata!

Espanol :

Río símbolo de la región, el Garona es un bien que hay que compartir, un patrimonio que hay que descubrir y un futuro que hay que preservar. Venga a descubrirlo en una visita guiada

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | VISITE COMMENTÉE DE LA MAISON GARONNE Cazères a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE