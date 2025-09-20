Journées européennes du Patrimoine « Visite commentée de la pêcherie municipale de Tharon-Plage et exposition » Saint-Michel-Chef-Chef
145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20 2025-09-21
L’ APROMIT vous invite ! Découvrez les secrets des pêcheries à Tharon-Plage ! .
145 Boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com
