Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Mard-de-Réno
Informations pratiques
Saint-Mard-de-Réno
Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard
Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée par Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du patrimoine et présidente de l’association du patrimoine de Saint-Mard. .
Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie patrimoinedesaintmard@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2026-09-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE