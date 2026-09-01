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Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Mard-de-Réno

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Église Saint-Médard
Ville
61400 Saint-Mard-de-Réno
Département
Orne
Tarif

Saint-Mard-de-Réno

Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard

Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée par Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du patrimoine et présidente de l’association du patrimoine de Saint-Mard.   .

Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie   patrimoinedesaintmard@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2026-09-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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