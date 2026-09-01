Informations pratiques

Saint-Mard-de-Réno

Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard

Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée par Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du patrimoine et présidente de l’association du patrimoine de Saint-Mard. .

Église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie patrimoinedesaintmard@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Visite commentée de l’église Saint-Médard Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2026-09-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE