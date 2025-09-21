Journées européennes du patrimoine visite commentée de l’église Saint-Saturnin de Camarsac Eglise Saint-Saturnin Camarsac

Journées européennes du patrimoine visite commentée de l’église Saint-Saturnin de Camarsac

Eglise Saint-Saturnin 2 chemin de Croignon Camarsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Pour les Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite guidée de l’église Saint-Saturnin. Découvrez son histoire et les restaurations menées conjointement par l’association locale et la municipalité, avec une présentation des travaux en cours ou achevés pour préserver ce patrimoine remarquable. Entrée libre. .

Eglise Saint-Saturnin 2 chemin de Croignon Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 12 48

