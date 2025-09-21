Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de l’église Sainte-Jeanne-D’arc Gien
5 Place du Château Gien Loiret
Gratuit
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Visite commentée de l’église Sainte-Jeanne-D’arc de Gien
Venez découvrir, le dimanche 21 à 14h, l’étonnante Eglise Sainte-Jeanne-D’Arc grâce à l’association « Les amis de l’orgue de Gien ». .
5 Place du Château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 60 32 80 91
English :
Guided tour of Gien’s Sainte-Jeanne-D’arc church
German :
Kommentierte Besichtigung der Kirche Sainte-Jeanne-D’arc in Gien
Italiano :
Visita guidata della chiesa di Sainte-Jeanne-D’arc a Gien
Espanol :
Visita guiada a la iglesia de Sainte-Jeanne-D’arc en Gien
