Journées européennes du Patrimoine visite commentée de l’exposition « Présences clunisiennes »

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Découvrez la nouvelle exposition des Archives, spécialement commentée pour l’occasion par les historiens médiévistes qui ont contribué à sa réalisation !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dôme.fr

English :

Discover the Archives’ new exhibition, with special commentary by the medieval historians who helped create it!

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung des Archivs, die speziell für diesen Anlass von den Mittelalterhistorikern, die an ihrer Entstehung beteiligt waren, kommentiert wird!

Italiano :

Scoprite la nuova mostra dell’Archivio, con il commento speciale degli storici medievali che hanno contribuito alla sua realizzazione!

Espanol :

Descubra la nueva exposición de los Archivos, con comentarios especiales de los historiadores medievales que han contribuido a su realización

