Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de l’Exposition « Une épopée normande » Beaumont-en-Auge dimanche 21 septembre 2025.

Village Beaumont-en-Auge Calvados

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Une renaissance attendue de Jean-Charles Langlois

« Village des sciences et des arts », bourg coloré au sommet d’une paisible colline, Beaumont compose un lieu unique dans le pays d’Auge.

Rareté à nulle autre pareille en Normandie, le village dévoile un prieuré bénédictin relié à une église romane, une des douze écoles royales militaires voulues par Louis XVI.

Le roi lui-même s’y déplace pour rencontrer ses élèves.

Une collection d’art classée « musée de France ».

Patrimoine vivant, Beaumont a vu y naître Pierre—Simon Laplace, savant à la renommée planétaire et Jean-Charles Langlois, enfant du village, personnage hors du commun, militaire à l’esprit étincelant distingué par Napoléon.

Langlois sert l’Empire dans toutes les campagnes de l’aventure napoléonienne.

Combattant à Waterloo, il s’éloigne de l’armée pour entreprendre une abondante production de dessins et de peintures.

Première exposition estivale extérieure, « Une épopée normande » dévoile une renaissance attendue de Langlois. Beaumont en Auge donne accès à ses œuvres pour le plus grand nombre des visiteurs, curieux et touristes de tous âges. .

