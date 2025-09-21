Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde
Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive)
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 15:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Par l’organiste Charles Balayer.
Surréservation. 15 personnes maximum par groupe. 05 55 18 17 94 .
Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 94
English : Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive)
German : Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive)
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive)
L’événement Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-03 par Brive Tourisme