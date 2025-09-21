Journées européennes du patrimoine: Visite commentée de l’orgue (Collégiale de Brive) Brive-la-Gaillarde

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Par l’organiste Charles Balayer.

Surréservation. 15 personnes maximum par groupe. 05 55 18 17 94 .

Place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 94

