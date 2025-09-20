Journées européennes du patrimoine visite commentée de Montceau Montceau-les-Mines
Départ de la place de l’Église Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Parcours commenté des points d’intérêts historiques de la ville en compagnie de l’Association de sauvegarde du lavoir des Chavannes. .
