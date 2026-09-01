Informations pratiques

Frontenac

Journées européennes du patrimoine : visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac »

4 Route du Moulin À Vent Frontenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour les Journées du patrimoine, venez découvrir les carrières de pierre de Frontenac et l’atelier, ainsi que les différentes méthodes d’extraction et de taille de la pierre. La visite permettra également d’aborder l’histoire et la géologie du site. Une exposition de produits complétera le parcours. Groupes limités à 20 personnes, sur réservation. Durée de la visite : 1 h. .

4 Route du Moulin À Vent Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 47 44 75

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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac »

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée des carrières « Les Pierres de Frontenac » Frontenac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers