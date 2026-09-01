Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du Château de Munehorre Munehorre Pabu

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Pabu

Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du Château de Munehorre

Munehorre Château de Munehorre Pabu Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Munehorre, parfois appelé Menehorre Côtes-d’Armor a été bâti pour l’essentiel entre le XVe et le XVIIe siècle. Il conserve toutefois des éléments plus anciens, comme sa tourelle et son colombier, témoins des constructions successives qui se sont élevées sur ce site habité depuis longtemps. Son nom viendrait du vieux breton “Mein Hoer”, signifiant “pierres d’or”. Ancienne seigneurie de haute, moyenne et basse justice, Munehorre possédait autrefois son propre moulin, le Milin-ar-Pont, ainsi qu’une chapelle privée. Le colombier, capable d’abriter plusieurs centaines de pigeons, témoigne de l’importance passée du domaine.Visites commentées. .

Munehorre Château de Munehorre Pabu 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 68 90

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée du Château de Munehorre Pabu a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol