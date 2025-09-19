Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Château de Septfonds Château de Septfonds Trélissac

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Château de Septfonds

Château de Septfonds 62 Route de Paris Trélissac Dordogne

Gratuit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Visite commentée du château de Septfonds

Découverte des façades classées des cours Nord et Sud

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le château de Septfonds à travers une visite commentée en extérieur, centrée sur ses façades classées situées dans les cours Nord et Sud.

Un parcours guidé pour comprendre l’architecture, l’histoire et les particularités de cet édifice remarquable. .

Château de Septfonds 62 Route de Paris Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine dianamojito@gmail.com

