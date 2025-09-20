Journées européennes du patrimoine Visite commentée du chemin muletier de la mine de fer de Rancié. Hameau de Sem Val-de-Sos

Hameau de Sem Chemin muletier de la mine de fer de Rancié Val-de-Sos Ariège

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20

Visite commentée du chemin muletier de la mine de fer de Rancié.

Hameau de Sem Chemin muletier de la mine de fer de Rancié Val-de-Sos 09220 Ariège Occitanie +33 5 61 02 75 98 patrimoines@cc-hauteariege.fr

English : European Heritage Days: Guided tour of the Rancié iron mine mule track.

Guided tour of the Rancié iron mine mule track.

German :

Kommentierte Besichtigung des Maultierpfads der Eisenerzmine von Rancié.

Italiano :

Visita guidata alla mulattiera della miniera di ferro Rancié.

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio: Visita guiada al camino de herradura de la mina de hierro de Rancié.

Visita guiada al camino de herradura de la mina de hierro de Rancié.

