Journées Européennes du Patrimoine visite commentée du Manoir de Kéravel rue de Keravel Grâces

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Magnifiquement situé sur une hauteur dominant la ville de Guingamp, le Manoir de Kéravel datant de 1669 vous ouvre ses portes. Visite du jardin du manoir de Kéravel avec la présence de Gillles Le Goff de la poterie Ogrès de l’eau de Guingamp (samedi après-midi) et du peintre Glynn Smith de Ploumagoar. Le propriétaire du manoir de Kéravel ouvre et reçoit les visiteurs dans son domaine. Visite commentée. .

rue de Keravel Manoir de Kéravel Grâces 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 95 89 95

