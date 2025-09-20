Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Musée des Vieux Outils Route de Marthon Chazelles

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Musée des Vieux Outils Route de Marthon Chazelles samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Musée des Vieux Outils

Route de Marthon Musée des Vieux Outils Chazelles Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Participez à une visite commentée du musée où sont exposés 4 300 vieux outils de différents métiers.

Des artisans passionnés vous présenteront leurs métiers travail du cuir, taille de la pierre, dentelière, menuisier, forgeron…

Route de Marthon Musée des Vieux Outils Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 33 08

English :

Join us for a guided tour of the museum, where 4,300 old tools from different trades are on display.

Passionate craftsmen will introduce you to their trades: leatherworking, stone-cutting, lacemaking, carpentry, blacksmithing…

German :

Nehmen Sie an einer kommentierten Führung durch das Museum teil, in dem 4 300 alte Werkzeuge aus verschiedenen Berufen ausgestellt sind.

Begeisterte Handwerker stellen Ihnen ihre Berufe vor: Lederverarbeitung, Steinmetzarbeiten, Klöppeln, Tischler, Schmiede…

Italiano :

Partecipate a una visita guidata del museo, dove sono esposti 4.300 antichi strumenti di diversi mestieri.

Artigiani entusiasti vi presenteranno i loro mestieri: lavorazione del cuoio, taglio della pietra, merletto, falegnameria, fabbro…

Espanol :

Participe en una visita guiada por el museo, donde se exponen 4.300 herramientas antiguas de diferentes oficios.

Artesanos entusiastas le presentarán sus oficios: marroquinería, cantería, encaje, carpintería, herrería…

