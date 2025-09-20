Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Camping Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Camping Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement
Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
La ville de Saint-Palais-sur-Mer vous invite à découvrir ses multiples richesses patrimoniales, historiques et naturelles.
.
Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine forteressederoyan@gmail.com
English :
The town of Saint-Palais-sur-Mer invites you to discover its many heritage, historical and natural treasures.
German :
Die Stadt Saint-Palais-sur-Mer lädt Sie dazu ein, ihre zahlreichen Reichtümer an Kulturerbe, Geschichte und Natur zu entdecken.
Italiano :
La città di Saint-Palais-sur-Mer vi invita a scoprire i suoi numerosi tesori patrimoniali, storici e naturali.
Espanol :
La ciudad de Saint-Palais-sur-Mer le invita a descubrir sus numerosos tesoros patrimoniales, históricos y naturales.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par Royan Atlantique