Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Camping Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Camping Côte de Beauté Saint-Palais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement

Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

La ville de Saint-Palais-sur-Mer vous invite à découvrir ses multiples richesses patrimoniales, historiques et naturelles.

.

Camping Côte de Beauté 157 avenue de la Grande Côte Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine forteressederoyan@gmail.com

English :

The town of Saint-Palais-sur-Mer invites you to discover its many heritage, historical and natural treasures.

German :

Die Stadt Saint-Palais-sur-Mer lädt Sie dazu ein, ihre zahlreichen Reichtümer an Kulturerbe, Geschichte und Natur zu entdecken.

Italiano :

La città di Saint-Palais-sur-Mer vi invita a scoprire i suoi numerosi tesori patrimoniali, storici e naturali.

Espanol :

La ciudad de Saint-Palais-sur-Mer le invita a descubrir sus numerosos tesoros patrimoniales, históricos y naturales.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée du Poste de Commandement Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-25 par Royan Atlantique