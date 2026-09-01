Journées européennes du patrimoine : visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine Route de Sainte-Presentine Frontenac

Informations pratiques

Frontenac

Journées européennes du patrimoine : visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine

Route de Sainte-Presentine Eglise Sainte Presentine Frontenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Cette église romane primitive est en cours de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur. Témoignage remarquable du patrimoine religieux local, elle révèle les caractéristiques de l’architecture romane et les différentes étapes de son histoire. Venez découvrir l’histoire de l’édifice, ses caractéristiques et les travaux engagés lors d’une visite commentée de 30 minutes. Groupes limités à 50 personnes. .

Route de Sainte-Presentine Eglise Sainte Presentine Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 27 15

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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine

L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine Frontenac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de l’Entre-deux-Mers