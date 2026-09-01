Journées européennes du patrimoine : visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons Frontenac
samedi 19 septembre 2026 · Frontenac
Informations pratiques
Frontenac
Journées européennes du patrimoine : visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons
Route du Moulin À Vent Frontenac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour les Journées du patrimoine, venez découvrir une ancienne carrière qui a accueilli la culture de champignons. Au cours d’une visite commentée de 45 minutes environ, vous arpentrez les galeries en écoutant l’histoire complexe du travail de la pierre, de la géologie et de la culture de champignons. Groupes limités à 20 personnes. Réservations auprès de la mairie. Durée de la visite : 45 minutes environ. .
Route du Moulin À Vent Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 96 38
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English : Journées européennes du patrimoine : visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons
L’événement Journées européennes du patrimoine : visite commentée d’une ancienne carrière de culture de champignons Frontenac a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers
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