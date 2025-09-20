Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée d’une partie de l’abbaye de Chancelade Abbaye de Chancelade Chancelade

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée d’une partie de l’abbaye de Chancelade

Abbaye de Chancelade 10 Route des Carrières Chancelade Dordogne

⛪ À la découverte du patrimoine monastique avec les bénévoles de l’association

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles de l’association vous accueillent

le samedi de 10h à 18h

le dimanche de 13h à 18h

Ils vous feront découvrir les lieux confiés autrefois aux chanoines réguliers de Saint-Victor

la chapelle Saint-Jean,

l’église abbatiale,

le logis abbatial (rez-de-chaussée accessible si les travaux sont terminés),

ainsi que le parc et le jardin monastique.

Une belle occasion de plonger dans l’histoire de ce site exceptionnel, au cœur d’un patrimoine spirituel et architectural préservé. .

