Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières

Eglise Dunières Haute-Loire
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte
Samedi à 14h et 15h30 Dimanche à 14h30
Gratuit
Eglise Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Guided tour with Thomas Rebaud, architect
Saturday at 2 pm and 3:30 pm Sunday at 2:30 pm
Free
German :
Kommentierte Besichtigung mit Thomas Rebaud, Architekt
Samstag um 14 Uhr und 15.30 Uhr Sonntag um 14.30 Uhr
Kostenlos
Italiano :
Visita guidata con Thomas Rebaud, architetto
Sabato alle 14.00 e alle 15.30 Domenica alle 14.30
Gratuito
Espanol :
Visita guiada con Thomas Rebaud, arquitecto
Sábado a las 14:00 y a las 15:30 Domingo a las 14:30
Gratis
