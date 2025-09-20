Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières Dunières

Journées Européennes du Patrimoine: visite commentée église de Dunières

Eglise Dunières Haute-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite commentée avec Thomas Rebaud, architecte

Samedi à 14h et 15h30 Dimanche à 14h30

Gratuit

Eglise Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Guided tour with Thomas Rebaud, architect

Saturday at 2 pm and 3:30 pm Sunday at 2:30 pm

Free

German :

Kommentierte Besichtigung mit Thomas Rebaud, Architekt

Samstag um 14 Uhr und 15.30 Uhr Sonntag um 14.30 Uhr

Kostenlos

Italiano :

Visita guidata con Thomas Rebaud, architetto

Sabato alle 14.00 e alle 15.30 Domenica alle 14.30

Gratuito

Espanol :

Visita guiada con Thomas Rebaud, arquitecto

Sábado a las 14:00 y a las 15:30 Domingo a las 14:30

Gratis

