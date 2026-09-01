Informations pratiques

Eaux-Bonnes

Journées européennes du Patrimoine – Visite commentée Les Eaux-Bonnes et Expo dans la ville

Casino Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

1/ Visite commentée par l’animatrice culturelle des Eaux-Bonnes – Départ 10h du Casino des Eaux-Bonnes (sans inscription RDV directement au Casino)

Eaux-Bonnes est réputée pour ses thermes, ses promenades, son architecture, sa culture et le ski. Connue depuis le XVIe siècle, la station prospéra au XIXe siècle avec l’impératrice Eugénie et d’autres personnalités. Le temps d’une balade racontée, venez découvrir les coins et recoins de ce village niché au cœur de la vallée d’Ossau : de la grande Histoire convoquant Eugénie et Napoléon III aux petites histoires vécues au gré des années, nous vous conterons la vie des Eaux- Bonnais et nous vous emmènerons dans les ruelles de ce village étonnant.

2/ Dans la ville : Expo « Regards croisés » de photos et de textes sur le Patrimoine, Paysages et Histoire des Eaux-Bonnes

du samedi 19 à partir de 14h au dimanche 20 à 16h. .

Casino Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71

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English : Journées européennes du Patrimoine – Visite commentée Les Eaux-Bonnes et Expo dans la ville

L’événement Journées européennes du Patrimoine – Visite commentée Les Eaux-Bonnes et Expo dans la ville Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées