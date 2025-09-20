Journées Européennes du Patrimoine visite commentée Montoison

Journées Européennes du Patrimoine visite commentée Montoison samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine visite commentée

Eglise Montoison Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Découverte au coeur du village historique. Cela permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir notre village. Les Amis du Patrimoine de Montoison.

Eglise Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes association.a2v@gmail.com

English :

Discovery in the heart of the historic village. Visitors will be able to discover or rediscover our village. Les Amis du Patrimoine de Montoison.

German :

Entdeckung im Herzen des historischen Dorfes. Dadurch können die Besucher unser Dorf entdecken oder wiederentdecken. Die Freunde des Kulturerbes von Montoison.

Italiano :

Scoperta nel cuore del villaggio storico. Questo permetterà ai visitatori di scoprire o riscoprire il nostro villaggio. Gli Amici del Patrimonio di Montoison.

Espanol :

Descubrimiento en el corazón del pueblo histórico. Esto permitirá a los visitantes descubrir o redescubrir nuestro pueblo. Les Amis du Patrimoine de Montoison.

