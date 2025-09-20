Journées Européennes du Patrimoine visite commentée Montoison
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée Montoison samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée
Eglise Montoison Drôme
Découverte au coeur du village historique. Cela permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir notre village. Les Amis du Patrimoine de Montoison.
Eglise Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes association.a2v@gmail.com
English :
Discovery in the heart of the historic village. Visitors will be able to discover or rediscover our village. Les Amis du Patrimoine de Montoison.
German :
Entdeckung im Herzen des historischen Dorfes. Dadurch können die Besucher unser Dorf entdecken oder wiederentdecken. Die Freunde des Kulturerbes von Montoison.
Italiano :
Scoperta nel cuore del villaggio storico. Questo permetterà ai visitatori di scoprire o riscoprire il nostro villaggio. Gli Amici del Patrimonio di Montoison.
Espanol :
Descubrimiento en el corazón del pueblo histórico. Esto permitirá a los visitantes descubrir o redescubrir nuestro pueblo. Les Amis du Patrimoine de Montoison.
