Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée Nef napoléonienne des thermes de Barèges et exposition sur l’histoire du funiculaire Thermes Barèges

Thermes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Plongez dans l’histoire thermale et technique de Barèges à travers la découverte commentée de la nef napoléonienne des thermes, témoin du prestige impérial accordé à la station au XIXᵉ siècle.

Prolongez la visite avec une exposition consacrée à l’histoire du funiculaire, cet impressionnant ouvrage d’ingénierie qui reliait autrefois la vallée aux hauteurs de la station.

Une immersion passionnante entre patrimoine thermal et prouesses techniques !

Sur inscription. .

Thermes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 68 02

English :

Immerse yourself in the spa and technical history of Barèges with a guided tour of the Napoleonic nave of the thermal baths, witness to the imperial prestige accorded to the resort in the 19th century.

Extend your visit with an exhibition devoted to the history of the funicular railway, the impressive engineering work that once linked the valley to the heights of the resort.

It’s a fascinating journey through thermal heritage and technical prowess!

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichte der Thermalbäder und der Technik von Barèges und entdecken Sie das Napoleonische Schiff der Thermen, das vom kaiserlichen Prestige zeugt, das dem Ort im 19.

Erweitern Sie Ihren Besuch mit einer Ausstellung über die Geschichte der Standseilbahn, einem beeindruckenden Ingenieurbauwerk, das einst das Tal mit den Höhen des Ortes verband.

Ein spannendes Eintauchen in die Welt der Thermalbäder und technischen Meisterleistungen!

Italiano :

Immergetevi nella storia termale e tecnica di Barèges con una visita guidata alla navata napoleonica delle terme, testimonianza del prestigio imperiale accordato alla località nel XIX secolo.

La visita è completata da una mostra dedicata alla storia della funicolare, l’imponente opera ingegneristica che un tempo collegava la valle alle alture della località.

Un’affascinante miscela di patrimonio termale e abilità tecnica!

Espanol :

Sumérjase en la historia termal y técnica de Barèges con una visita guiada a la nave napoleónica de las termas, testimonio del prestigio imperial concedido a la estación en el siglo XIX.

Prolongue su visita con una exposición dedicada a la historia del funicular, la impresionante obra de ingeniería que unía el valle con las alturas de la estación.

Es una fascinante mezcla de patrimonio termal y proeza técnica

