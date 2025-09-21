Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée sur l’histoire du balnéaire Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer
Rue de la Chapelle Sainte-Anne Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Visite commentée sur l’essor des bains de mer.
Sur réservation auprès de l’office culturel au 02 33 70 60 41. .
Rue de la Chapelle Sainte-Anne Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée sur l’histoire du balnéaire
