Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée sur l'histoire du balnéaire Rue de la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

Rue de la Chapelle Sainte-Anne Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Visite commentée sur l’essor des bains de mer.

Sur réservation auprès de l’office culturel au 02 33 70 60 41. .

Rue de la Chapelle Sainte-Anne Rendez-vous à la Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée sur l’histoire du balnéaire

