Journées Européennes du Patrimoine: Visite commentées du village d’ALLEX Allex
Journées Européennes du Patrimoine: Visite commentées du village d’ALLEX Allex samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine: Visite commentées du village d’ALLEX
Parking Saint-Joseph Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine , Mémoires d’Allex propose des visites commentées du village, son histoire , son patrimoine. R.D.V. au Parking Saint joseph
.
Parking Saint-Joseph Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 66 58
English :
To mark Heritage Days, Mémoires d’Allex is offering guided tours of the village, its history and heritage. R.D.V. at Parking Saint joseph
German :
Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Mémoires d’Allex kommentierte Führungen durch das Dorf, seine Geschichte und sein Kulturerbe an. R.D.V. am Parkplatz Saint joseph
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, Mémoires d’Allex propone visite guidate al villaggio, alla sua storia e al suo patrimonio. R.D.V. al parcheggio Saint-Joseph
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, Mémoires d’Allex ofrece visitas guiadas por el pueblo, su historia y su patrimonio. R.D.V. en el parking Saint joseph
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Visite commentées du village d’ALLEX Allex a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme