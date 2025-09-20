Journées Européennes du Patrimoine: Visite commentées du village d’ALLEX Allex

Parking Saint-Joseph Allex Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

A l’occasion des journées du patrimoine , Mémoires d’Allex propose des visites commentées du village, son histoire , son patrimoine. R.D.V. au Parking Saint joseph

Parking Saint-Joseph Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

To mark Heritage Days, Mémoires d’Allex is offering guided tours of the village, its history and heritage. R.D.V. at Parking Saint joseph

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Mémoires d’Allex kommentierte Führungen durch das Dorf, seine Geschichte und sein Kulturerbe an. R.D.V. am Parkplatz Saint joseph

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, Mémoires d’Allex propone visite guidate al villaggio, alla sua storia e al suo patrimonio. R.D.V. al parcheggio Saint-Joseph

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, Mémoires d’Allex ofrece visitas guiadas por el pueblo, su historia y su patrimonio. R.D.V. en el parking Saint joseph

