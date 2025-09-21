Journées Européènnes du Patrimoine Visite contée à Vigeois Vigeois
Place de la mairie Vigeois Corrèze
Visite architecturale ponctuée de saynètes contées et interprétées par des comédiens amateurs.
Visite par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise.
Rdv à 15h devant la mairie.
En partenariat avec le foyer culturel de Vigeois. .
Place de la mairie Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
