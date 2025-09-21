Journées Européènnes du Patrimoine Visite contée à Vigeois Vigeois

Place de la mairie Vigeois Corrèze

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite architecturale ponctuée de saynètes contées et interprétées par des comédiens amateurs.

Visite par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire Vézère-Ardoise.

Rdv à 15h devant la mairie.

En partenariat avec le foyer culturel de Vigeois. .

Place de la mairie Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

