Journées européennes du patrimoine – Visite d’Aromaore, Aromaore, Ouangani

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine – Visite d’Aromaore Dimanche 20 septembre, 08h30 Aromaore Mayotte

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CRIJ de Mayotte organise une visite de Aromaore le dimanche 20 septembre 2026.

Cette visite sera l’occasion pour les jeunes de découvrir le patrimoine, le savoir-faire et l’histoire du lieu, tout en échangeant autour de son activité et de son importance dans le territoire.

Une belle opportunité de découvrir autrement le patrimoine de Mayotte, de valoriser les savoir-faire locaux et de partager un moment de découverte et d’échange.

Aromaore Ouangani 97670 Ouangani 97670 Mayotte Mayotte [{« type »: « email », « value »: « ikram.crijmayotte@gmail.com »}]

Découvrez Aromaore à travers une visite organisée par le CRIJ de Mayotte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.