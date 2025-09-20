Journées Européennes du Patrimoine Visite de Châteaubrun Cuzion

Rue du Château de Châteaubrun Cuzion Indre

Les Journées Européennes du Patrimoine Visite de Châteaubrun.

Les 42e Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine architectural .

Visite libre du site exceptionnel de Châteaubrun lieu de vie d’une centaine de sculptures monumentales de Guy Baudat.

Féline Harfang, vous accueillera dans la cour close, dédicacera ses opus de poésies et exposera ses nouvelles autosnénophotographies en format XXL dans la salle des gardes en présence du sculpteur Guy Baudat. .

Rue du Château de Châteaubrun Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69

English :

European Heritage Days: Visit Châteaubrun.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes: Besichtigung von Châteaubrun.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio: visita a Châteaubrun.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio: Visite Châteaubrun.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de Châteaubrun Cuzion a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Vallée de la Creuse