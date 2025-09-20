Journées Européennes du Patrimoine Visite de Creil Creil

Journées Européennes du Patrimoine Visite de Creil

Allée du Musée Creil Oise

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée. Suivez la guide Estelle Frémaux, archiviste de Creil, et découvrez les secrets du patrimoine architectural de la ville.

Réservation au 03 44 29 51 50 ou à musee@mairie-creil.fr 0 .

Allée du Musée Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 29 51 50 musee@mairie-creil.fr

