Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur
Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !
Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le GAHMS propose une visite gratuite et commentée de la bastide de Monségur pour découvrir le patrimoine matériel et immatériel. À cette occasion, des lieux habituellement fermés seront ouverts la tour du gouverneur, la loge maçonnique, le cinéma, l’église… Rendez-vous à 15h sous la halle !
Prévoyez des chaussures confortables. .
Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@mairie.monsegur.eu
English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !
German : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur a été mis à jour le 2025-09-15 par OT de l’Entre-deux-Mers