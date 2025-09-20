Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur

Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !

Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le GAHMS propose une visite gratuite et commentée de la bastide de Monségur pour découvrir le patrimoine matériel et immatériel. À cette occasion, des lieux habituellement fermés seront ouverts la tour du gouverneur, la loge maçonnique, le cinéma, l’église… Rendez-vous à 15h sous la halle !

Prévoyez des chaussures confortables. .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@mairie.monsegur.eu

English : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !

German : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur !

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Monségur ! Monségur a été mis à jour le 2025-09-15 par OT de l’Entre-deux-Mers