Journées Européennes du Patrimoine Visite de la chapelle du vieux Saint-Amé Saint-Amé samedi 20 septembre 2025.

Saint-Amé Vosges

Partez à la découverte de la chapelle du Vieux Saint-Amé, construite à l’endroit même où serait mort Saint Amé, fondateur du monastère du Saint-Mont. Ce lieu de mémoire, chargé de spiritualité, offre un cadre paisible et propice à la contemplation.

Accès uniquement à pied par un sentier de randonnée. Prévoir de bonnes chaussures.Tout public

Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 62 23 70 remiremont@otrp.fr

English :

Discover the Chapelle du Vieux Saint-Amé, built on the very spot where Saint Amé, founder of the Saint-Mont monastery, is said to have died. This place of remembrance, steeped in spirituality, offers a peaceful setting conducive to contemplation.

Access only on foot via a hiking trail. Good footwear is essential.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Vieux Saint-Amé, die an dem Ort errichtet wurde, an dem der Heilige Amé, der Gründer des Klosters Saint-Mont, gestorben sein soll. Diese spirituell aufgeladene Gedenkstätte bietet einen friedlichen Rahmen für die Kontemplation.

Der Zugang ist nur zu Fuß über einen Wanderweg möglich. Gutes Schuhwerk vorsehen.

Italiano :

Scoprite la cappella del Vieux Saint-Amé, costruita nel luogo in cui si dice sia morto Sant’Amé, fondatore del monastero di Saint-Mont. Questo luogo di memoria, intriso di spiritualità, offre un ambiente tranquillo e favorevole alla contemplazione.

È raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero. È indispensabile indossare buone calzature.

Espanol :

Descubra la capilla del Viejo Saint-Amé, construida en el mismo lugar donde se dice que murió San Amé, fundador del monasterio de Saint-Mont. Este lugar del recuerdo, impregnado de espiritualidad, ofrece un marco apacible propicio a la contemplación.

Sólo se puede acceder a pie por un sendero. Es imprescindible llevar buen calzado.

