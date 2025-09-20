JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien

Chemin de Villerase Chapelle Saint-Etienne de Villerase Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Samedi 20 & dimanche 21 septembre > Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine et Architecture », la chapelle Saint-Étienne de Villerase ouvrira ses portes au public.

L’association « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…

.

Chemin de Villerase Chapelle Saint-Etienne de Villerase Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 49 09 53

English :

Saturday 20th & Sunday 21st September > As part of the European Heritage Days on the theme of « Heritage and Architecture », the Saint-Etienne de Villerase chapel will be opening its doors to the public.

The association « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…

German :

Samstag, 20. & Sonntag, 21. September > Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes zum Thema « Kulturerbe und Architektur » öffnet die Kapelle Saint-Étienne de Villerase ihre Türen für das Publikum.

Der Verein « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre > Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio sul tema « Patrimonio e architettura », la cappella di Saint-Étienne de Villerase aprirà le sue porte al pubblico.

L’associazione « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre > En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio sobre el tema « Patrimonio y Arquitectura », la capilla de Saint-Étienne de Villerase abrirá sus puertas al público.

La asociación « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…

