JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien samedi 20 septembre 2025.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE DE VILLERASE
Chemin de Villerase Chapelle Saint-Etienne de Villerase Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Samedi 20 & dimanche 21 septembre > Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine et Architecture », la chapelle Saint-Étienne de Villerase ouvrira ses portes au public.
L’association « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…
.
Chemin de Villerase Chapelle Saint-Etienne de Villerase Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 49 09 53
English :
Saturday 20th & Sunday 21st September > As part of the European Heritage Days on the theme of « Heritage and Architecture », the Saint-Etienne de Villerase chapel will be opening its doors to the public.
The association « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…
German :
Samstag, 20. & Sonntag, 21. September > Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes zum Thema « Kulturerbe und Architektur » öffnet die Kapelle Saint-Étienne de Villerase ihre Türen für das Publikum.
Der Verein « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre > Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio sul tema « Patrimonio e architettura », la cappella di Saint-Étienne de Villerase aprirà le sue porte al pubblico.
L’associazione « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…
Espanol :
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre > En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio sobre el tema « Patrimonio y Arquitectura », la capilla de Saint-Étienne de Villerase abrirá sus puertas al público.
La asociación « Saint-Cyprien, Art Sacré, Cult…
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE LA CHAPELLE SAINT-ÉTIENNE DE VILLERASE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-09-17 par OT DE SAINT CYPRIEN