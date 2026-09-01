Informations pratiques

Châtillon-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de la Chapelle Saint-Hubert

Chemin de Saint-Hubert Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir la chapelle Saint-Hubert, dédiée au saint Patron des chasseurs.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’histoire de la chapelle Saint-Hubert de Châtillon-sur-Loire, en compagnie de Salomé Touchon. Elle vous fera découvrir l’histoire d’Hubert qui a consacré sa vie à Dieu. .

Chemin de Saint-Hubert Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66

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English :

Come discover the Saint-Hubert Chapel, dedicated to the patron saint of hunters.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Visite de la Chapelle Saint-Hubert Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX