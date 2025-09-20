Journées Européennes du Patrimoine visite de la chapelle Saint Julien Saint-Julien-Maumont
Saint-Julien-Maumont Corrèze
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Une personne sera présente pour vous y accueillir
Et l’accès au sentier d’interprétation de la zone humide de St Julien-Maumont à proximité de la Mairie sera bien évidemment une belle occasion de se documenter sur l’écosystème qui nous entoure .
Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 30 25
