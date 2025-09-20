Journées Européennes du Patrimoine visite de la chapelle Saint Julien Saint-Julien-Maumont

Saint-Julien-Maumont Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Une personne sera présente pour vous y accueillir

Et l’accès au sentier d’interprétation de la zone humide de St Julien-Maumont à proximité de la Mairie sera bien évidemment une belle occasion de se documenter sur l’écosystème qui nous entoure .

Saint-Julien-Maumont 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 30 25

