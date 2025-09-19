Journées Européennes du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint-Lézin Saint-Lézin Congrier

Début : 2025-09-19 08:00:00

fin : 2025-09-21 19:30:00

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Saint-Lézin à Congrier.

Cette petite chapelle sur le territoire de la commune témoigne de sa dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers Saint-Lézin, moine, puis évêque d’Angers, qui, à la fin du Ve siècle avait découvert la fissilité de l’ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l’exploiter. A partir de cette date, l’ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison. Visite libre. .

Saint-Lézin Chapelle Saint-Lézin Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 10 93 45

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Lézin Chapel in Congrier.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kapelle Saint-Lézin in Congrier.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la Chapelle Saint-Lézin a Congrier.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la Chapelle Saint-Lézin de Congrier.

