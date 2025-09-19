Journées Européennes du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint-Lézin Saint-Lézin Congrier
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la Chapelle Saint-Lézin à Congrier.
Cette petite chapelle sur le territoire de la commune témoigne de sa dévotion au plus ancien protecteur des ardoisiers Saint-Lézin, moine, puis évêque d’Angers, qui, à la fin du Ve siècle avait découvert la fissilité de l’ardoise et enseigné aux ouvriers la manière de l’exploiter. A partir de cette date, l’ardoise qui ne servait que de matériau de construction pour les murs a été utilisée en plaques minces sur le toit des édifices. Saint-Lézin en fit couvrir sa maison. Visite libre. .
As part of the European Heritage Days, discover the Saint-Lézin Chapel in Congrier.
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Kapelle Saint-Lézin in Congrier.
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite la Chapelle Saint-Lézin a Congrier.
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la Chapelle Saint-Lézin de Congrier.
