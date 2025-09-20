Journées européennes du Patrimoine: visite de la chapelle Saint Roch à Lostanges Lostanges

Lostanges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir la chapelle Saint-Roch de Blavignac, récemment restaurée, nichée au cœur du village. Ce petit édifice, chargé d’histoire et de spiritualité, dévoile à nouveau toute sa beauté après des travaux de sauvegarde et de mise en valeur.

Une belle occasion de redécouvrir un patrimoine rural discret mais précieux

Visite Libre .

Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 20 12 51

