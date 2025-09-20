Journées européennes du Patrimoine: visite de la chapelle Saint Roch à Lostanges Lostanges
Lostanges Corrèze
Venez découvrir la chapelle Saint-Roch de Blavignac, récemment restaurée, nichée au cœur du village. Ce petit édifice, chargé d’histoire et de spiritualité, dévoile à nouveau toute sa beauté après des travaux de sauvegarde et de mise en valeur.
Une belle occasion de redécouvrir un patrimoine rural discret mais précieux
Visite Libre .
Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 20 12 51
